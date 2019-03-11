ضبط مديرى 3 مخابز لاستيلائهم على 285 ألف رغيف ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تمكنت حملة من مباحث التموين ببنى سويف، بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم الاثنين، من ضبط 3 مديرى مخابز لقيامهم بالاستيلاء على 285 ألف و871 رغيف خبز مدعم بمركزى بنى سويف والفشن.

وضبطت الحملة التى قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببنى سويف، والمحاسب عثمان أحمد وكيل وزارة التموين بالمحافظة 3 مديرى مخابز وهما "علاء.ع" 55 سنة، لقيامه بالاستيلاء 111 ألف و162 رغيف من الخبز المدعم، "علاء.ع.أ" 38 سنة، لقيامه بالاستيلاء على 137 ألف و244 رغيف من الخبز المدعم ومقيمان ببياض العرب التابعة لمركز بنى سويف.

كما ضبطت الحملة "أحمد.ع.إ" 33 سنة، ومقيم بقرية صفط النور التابعة لمركز الفشن لقيامه بالاستيلاء على 37 ألف و465 رغيف من الخبز المدعم.

تحررت المحاضر أرقام 154،155 جنح أ د مركز بنى سويف 45 جنح أ د مركز الفشن لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.