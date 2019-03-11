ضبط عاطل وبحوزته 90 تذكرة هيروين فى الغربية

الغربيه - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، القبض على عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين فى حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوة المرافقه له، من ضبط "ش م ح" 31 سنه مقيم بالدلجمون، وبحوزته 90 لفافة هيروين كبيرة الحجم، وسلاح أبيض مطواه.

تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر رقم 6865 لسنة 2019 مركز شرطة كفر الزيات، وإخطار النيابة لتولى التحقيق .