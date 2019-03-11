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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية والأغنام بالشرقية

الإثنين، 11 مارس 2019 01:56 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية والأغنام بالشرقية اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أفراد تخصص فى سرقة الماشية والأغنام من مراكز أبوكبير وصان الحجر والقنطرة والإسماعيلية، وتم ضبط 54 قطعة وتم إحالة المتهمين لنيابة أبوكبير للتحقيق معاهم برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من الأهالى بسرقة عدد من رءوس الماشية من منازلهم، فأمر بتشكيل فريق بحث جنائى لضبط المتهمين.
 
وقاد فريق البحث الجنائى، العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع البحث بفرع الشمال، وضم كل من الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير، ومعاونيه بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، مدير فرع الأمن العام بالشرقية.
 
وتوصلت التحريات إلي قيام كل من " عبد الستار أ ع" 53 سنة عاطل مقيم أبوصوير الإسماعيلية مسجل  سرقات، و" محمد ش ال " 42 سنة مقيم أبو عريضة صان الحجر وسبق إتهامه فى عدد من القضايا، وشقيقه"محمود" 32 سنة سبق اتهامه فى 5 قضايا، و"جمال ج ح" 28 سنة مقيم صان الحجر سبق اتهامه فى قضيتين سرقة، وضبط بحوزة الأول بندقية آلية و15 طلقة، وبحوزة الثانى فرد حرطوش و3 طلقات، والثالث تبين أنه مالك العربية المستخدمة فى السرقات، اعترف بارتكاب 4 وقائع بأبوكبير وصان والقنطرة ومركز الإسماعيلية، وقيامهم ببيع المسروقات لكل من "حسن ال م ع" 57 سنة تاجر مواشى مقيم التل الكبير، و"ثروت ح م" 44 سنة مقيم كفر صقر، وتم ضبط جميع المتهمين وضبط 41 من الأبقار و13 من الأغنام  بمعرفة المتهمين وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4932 جنح أبوكبير.
 
 
 
 
 

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