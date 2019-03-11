ضبط تاجر عملة بلغت تعاملاته 42 مليون جنيه..وسقوط أشهر مزور بالقاهرة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى، حيث بلغت حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى إثنين وأربعين مليون جنيه.

وكانت ردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا ، تفيد قيام " عبد العال أ" حاصل على دبلوم صنايع" - مقيم دائرة مركز شرطة فاقوس - الشرقية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بدائرة مركز فاقوس والمراكز المجاورة - بمحافظة الشرقية ، حيث يقوم باستبدالها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل اثنين وأربعين مليون جنيه، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لممارسته نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية.

ورصدت الإدرة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها بنطاق محافظة القاهرة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومن خلال إجراءات البحث والتحرى أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط "محمد أ. أ" ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، إذ قام المتهم بإنشاء مكتب لتصوير المستندات بدون ترخيص بمنطقة السيدة زينب ، وإتخذه وكراً لممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها و بيعها لراغبى الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بالمكان على 55 تقرير طبى – خالى البيانات – منسوب صدوره لعدد من المستشفيات ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة و10 تقارير بالخدمات الاجتماعية الطبية – خالى البيانات - منسوب صدوره لعديد من المستشفيات "معد للتزوير "، و48 شهادة فحص طبى لراغبى الزواج – خالية البيانات – تفيد إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج لتوثيق عقود الزواج "مزورة بالكامل".