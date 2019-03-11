ضبط المتهمتين بسرقة ذهب من سيدة داخل مسجد سيدى بشر فى الإسكندرية

تداولت بعض المواقع مقطع فيديو لواقعة قيام فتاتين بسرقة حقيبة من سيدة أثناء الصلاة بأحد المساجد ( غير مُحدد)، وتبين حدوث الواقعة بداخل مسجد سيدى بشر بشارع خالد بن الوليد بدائرة قسم شرطة أول المنتزه .

وتبلغ لقسم شرطة أول المنتزه من إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية - بتعرضها للواقعةًحال تواجدها بداخل ذلك المسجد لحضور عقد قران وسرقة الحقيبة الخاصة بها وبداخلها (هاتف محمول - قرط ذهبى - بطاقة الرقم القومى، وبعض الأوراق الخاصة بها).

وتم تحديد مرتكبتى الواقعة، وهما "دنيا .أ.م، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه - و"هدى ر.م، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضهما على المجنى عليها تعرفت عليهما واتهمتهما بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.