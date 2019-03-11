صور.. جامعة عين شمس تجرى ترميما لقصر الزعفران حفاظا على طرازه المعمارى

رصد "اليوم السابع" أعمال تطوير وترميم قصر الزعفران وهو المبنى الإدارى بجامعة عين شمس، الذى يعود تاريخه لعصر الخديوى إسماعيل إلى أن أصبح المبنى الإدارى لجامعة عين شمس وتحرص إدارة الجامعة على ترميمه وتجديده كل فتره حفاظا على تاريخه وبراقته.

وقصر الزعفران المبنى الإدارى لجامعة عين شمس حاليا بنى فى حى العباسية بالقاهرة عام 1870 فى عصر الخديوى إسماعيل على أنقاض قصر "الحصوه" الذى بناه محمد على باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة.

وصمم قصر الزعفران المعمارى الإيطالى انتونيو لاشياك على طراز قصر فرساى بفرنسا، وفى عام 1872 أهداه الخديوى إسماعيل لأمه خوشيار هانم.