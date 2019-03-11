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صور.. توقيع مذكرة تفاهم بين "الاستثمار" وبنك اليابان لدعم مشروعات حتى 2022

الإثنين، 11 مارس 2019 04:24 م
صور.. توقيع مذكرة تفاهم بين "الاستثمار" وبنك اليابان لدعم مشروعات حتى 2022 سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين "الاستثمار" وبنك اليابان
كتب إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز
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وقعت وزيرة، الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى لدعم مشروعات تنموية واستثمارية فى مصر حتى 2022، في إطار التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التعاون الدولي الياباني، إضافة إلى تعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية فى الاستثمار فى عدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.
 
توقيع مذكرة تفاهم بين الاستثمار وبنك اليابان (1)
 
وأكدت  نصر، خلال التوقيع الذى جرى على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري اليابانى، أن لدى مصر فرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر، مشيدة بحرص البنك على دعم الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر.
 
ومن جانبه ذكر ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، أن البنك تأسس فى عام 1999 كنتيجة لاندماج بنك اليابان للصادرات والواردات وصندوق التعاون الاقتصادى الخارجى، وفي الوقت الحالي يعمل البنك كمؤسسة مستقلة مملوكة للحكومة اليابانية.
 
توقيع مذكرة تفاهم بين الاستثمار وبنك اليابان (2)
 
وأوضحت أن البنك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول العالم وخاصة مصر وزيادة تنافسية الصناعات اليابانية من خلال تقديم برامج مختلفة لدعم المشروعات المنفذة كاستثمارات مباشرة للشركات اليابانية فى مصر.
 
وأشارت إلى أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 776 مليون دولار، ومن أبرز المشروعات التى يساهم فيها البنك هو إنشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، من خلال دعم شركة تويوتا تسوشو اليابانية ضمن تحالف يضم أيضا شركتى أوراسكوم وإنجى الفرنسية، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات.
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بين الاستثمار وبنك اليابان (3)
 

توقيع مذكرة تفاهم بين الاستثمار وبنك اليابان (4)
 

توقيع مذكرة تفاهم بين الاستثمار وبنك اليابان (5)
 

توقيع مذكرة تفاهم بين الاستثمار وبنك اليابان (6)
 
 
 
 

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