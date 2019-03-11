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صور.. تشغيل تجريبى لأول وحدة ترام مكيفة بالإسكندرية من القائد إبراهيم

الإثنين، 11 مارس 2019 02:54 م
صور.. تشغيل تجريبى لأول وحدة ترام مكيفة بالإسكندرية من القائد إبراهيم التشغيل التجريبى لأول وحدة ترام مكيفة
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب، عن التشغيل التجريبى لأول وحدة ترام مكيفة، اليوم الاثنين، للمرة الأولى فى الإسكندرية.
 
 
وقال اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم اليوم تشغيل تجريبى للترام بدون ركاب من محطة القائد إبراهيم وصولا إلى محطة سان ستيفانو.
 
 
وأشار رئيس الهيئة العام لنقل الركاب، إلى أن الترام الجديد المكيف يعد طفرة غير مسبوقة، ونقلة نوعية فى أنظمة النقل العام بالإسكندرية، وأيضا لعدم دخول وحدات جديدة لأكثر من 30 عاما.
 
وأكد عليوة، على أن الترام الجديد سوف تقدم خدمة متميزة وآمنة وصديقة للبيئة لجمهور الإسكندرية وزوارها، ودعما لأسطول الترام بأحدث وسائل النقل الحضرى المتميز، والتى تحافظ على الحد من معدلاات التلوث بالمدينة، موضحا أنه يتم حاليا تدريب السائقين والاطقم الفنية عليها قبل الافتتاح الرسمى.
 
أول وحدة ترام مكيفة بالإسكندرية (1)
 
أول وحدة ترام مكيفة بالإسكندرية (2)
 
أول وحدة ترام مكيفة بالإسكندرية (3)
 
أول وحدة ترام مكيفة بالإسكندرية (4)
 
أول وحدة ترام مكيفة بالإسكندرية (5)
 
أول وحدة ترام مكيفة بالإسكندرية (6)
 
أول وحدة ترام مكيفة بالإسكندرية (7)
 

 


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