صور.. القوات المسلحة: القضاء على 46 تكفيريا شديدى الخطورة وسط وشمال سيناء

كتب زكى القاضى

فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية :

- قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالى الشرقى باستهداف وتدمير عدد (15) وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعاً للعناصر الإرهابية، وتدمير عدد (4) عربة تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير (17) عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود ، كما تم استهداف 10عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربى .

- القضاء على ( 46) فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، و ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (17) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، وعدد ( 14 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- القبض على (100) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد ( 204 ) عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دانات الـ( RBG ) والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الإرتكازات الأمنية، واكتشاف وتدمير عدد (10) فتحة نفق على الشريط الحدودى برفح .

- استمرت عناصر القوات البحرية فى تأمين الشريط الساحلى، ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمر، وفى حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية، تم اكتشاف وتدمير(244) فدان لنبات الخشخاش 2طن من البانجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة، كذلك ضبط كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة.

- قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات، حيث تمكنت من ضبط عدد (117) عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .

- نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، تم استشهاد ( 3 ) جندى أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء علي جذور الارهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم .







