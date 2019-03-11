video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. القوات المسلحة: القضاء على 46 تكفيريا شديدى الخطورة وسط وشمال سيناء

الإثنين، 11 مارس 2019 10:42 ص
صور.. القوات المسلحة: القضاء على 46 تكفيريا شديدى الخطورة وسط وشمال سيناء قصف جوى
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة  لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية :

 - قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالى الشرقى باستهداف وتدمير عدد (15) وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعاً للعناصر الإرهابية، وتدمير عدد (4) عربة تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير (17) عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود ، كما تم استهداف 10عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربى .

 

 - القضاء على ( 46) فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران  بنطاق شمال ووسط سيناء، و ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (17) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، وعدد ( 14 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

 

- القبض على (100) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء .

 

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد ( 204 ) عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دانات الـ( RBG ) والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الإرتكازات الأمنية، واكتشاف وتدمير عدد (10) فتحة نفق على الشريط الحدودى برفح  .

 

- استمرت عناصر القوات البحرية فى تأمين الشريط الساحلى، ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمر، وفى حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية، تم اكتشاف وتدمير(244) فدان لنبات الخشخاش 2طن من البانجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة، كذلك ضبط  كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة.

 - قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتحقيق  العديد من النجاحات، حيث تمكنت من ضبط  عدد (117) عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .

-  نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، تم استشهاد ( 3 ) جندى أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء علي جذور الارهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم  .

02
 

 

04
 
05
 
06
 
08

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف المصرية: رسائل السيسي للمصريين بندوة القوات المسلحة.. ترقية "الوزير" لرتبة الفريق وتكليفه بـ"النقل".. أحزان فى العالم بعد تحطم طائرة إثيوبية.. و"المالية": الجنيه المصرى بخير وعجز الموازنة لن يتخطى ٥٪

رسائل الرئيس السيسي للمصريين فى ندوة القوات المسلحة غدا على اليوم السابع

تعرف على أبرز 5 رسائل للرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

القوات المسلحة

الجيش المصرى

بيان الجيش

العملية الشاملة




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة