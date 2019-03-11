صفحة السيسي تبرز كلمته عن تكريم الشهداء بالندوة التثقيفية الـ30.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

تحت عنوان "تحيةً منّا لكل شهيدٍ ضحى بروْحه، فأحيا الوطن. وظلّ حياً في قلوب جميع المصريين"، نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى فيديو لجزء من كلماته عن الشهداء، خلال الندوة التثقفيفة للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وقال الرئيس السيسى عن الشهداء: "الناس بتموت وتقدم أرواحها وتسيب ولادها وتسيب أسرها لاجل خاطر البلد دى تعيش.. وبعد اللى قدم ابنه أو اللى قدمت ابنها أو زوجها.. أنا هديها ايه هى قدمت أغلى حاجة.. نرد الجميل لأرواح شهدائنا وأبطالنا وفاءا وعرفانا لهم ولهذا الوطن العزيز الذى يستحق منا كل التضحية وكل الاخلاص وكل الصبر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كرم عددًا من الآباء و الامهات المثاليات، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد.