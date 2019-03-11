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صرف علاج الضغط والسكر لـ12 ألف مواطن ضمن حملة "100 مليون صحة" بالشرقية

الإثنين، 11 مارس 2019 03:40 م
صرف علاج الضغط والسكر لـ12 ألف مواطن ضمن حملة "100 مليون صحة" بالشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم المسح الطبى لهم حتى اليوم العاشر من إنطلاق حملة 100 مليون صحة، مليون و396 ألف و871 مواطنًا، وإجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج لفيروس سى هو 278 حالة ، وإجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر) 12 ألف و746 حالة.

وأضاف أن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبى عليهم، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة.

كانت أنطلقت فاعليات حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط – سكر – سمنة)، فى الأول من مارس الجارى وتستمر لمدة شهرين تنتهى بنهاية أبريل القادم، تحت رعاية رئيس الجمهورية لإجراء المسح الطبى على 4 ملايين و259 ألف و931 مواطن، وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لإستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عامًا لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 

 


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