شاهد.. نجوم أوبرا الإسكندرية فى حفل ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية بمسرح سيد درويش، حفلا فنيا مساء اليوم، فى ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة نجوم الفرقة وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من روائع الموسيقار الراحل، فى الفاصل الأول

قدم عازف العود الأول وليد سلامة موسيقى "من غير ليه، ومرسال الهوى، وهان الود"، بأداء هبة اسماعيل، و"أنسى الدنيا، وعندما يأتى المساء"، أداء أحمد صبرى.

وبالفاصل الثانى من الحفل شدت المطربة ندا غالب بأغنيتى "عاليادى.. ولا مش أنا اللى أبكىو كل ده كان ليه.. أداء أيمن مصطفى.

وشاركت بحفل الليلة الطفلة الموهوبة أشرقت بأغنيتى يا مسافر وحدك، وقولى عملك أيه.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.