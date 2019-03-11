شاهد بـ"أحداث كنيسة مارمينا" : شاهدت 7 جثث ضحايا بعد واقعة إطلاق النار

كتب إيهاب المهندس

قال شاهد الإثبات، عادل عثمان أثناء شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والتى تنظر محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، إنه شاهد 7 جثث لضحايا بعد واقعة إطلاق النار على الكنيسة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات عادل عثمان، وقال بعد خلف اليمن، إنه كان يقوم بعمل سنوية لأبن شقيقه فى الكنيسة، وأنه سمع صوت إطلاق نار خارج الكنيسة، وابن أخويا كان واقف جنب الباب أثناء إطلاق النار وتوفى بعد إصابته بطلقة نارية.

وأضاف الشاهد أن أبن شقيقه أصيب بطلقة نارية فى الرأس، وتوفى فى الحال، وأن أحد أمناء الشرطة أصيب فى الحادث وتم نقله إلى اخل الكنيسة، وأضاف الشاهد أنه شاهد 8 جثث بعد واقعة إطلاق النار، وانه لم يشاهد المتهم أثناء قيامه بإطلاق النار.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات جورج جرجس، مسئول الكشافة فى كنيسة مارمينا، أكد انه شاهد المتهم بإطلاق النار على الكنيسة بصورة عشوائية، ونوه أنه شاهد أمين شرطة يدعى رضا أصيب بطلق نارى أثناء مقاومة المتهم، واستشهد بعد ذلك أثناء تصديه للإرهابى المتهم بإطلاق النار على الكنيسة، وأثناء ضرب النار على الكنيسة أصيب أمين شرطة آخر يدعى محمد وتم سحبه لداخل الكنيسة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى في ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.