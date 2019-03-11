سقوط 5 متهمين بحوزتهم كميات من الإستروكس والآيس والحشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الإستروكس والأيس والحشيش والأقراص المخدرة والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "محمود.م.ب"34 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100جرام وكمية من مخدر الايس تزن حوالى 50 جرام وميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مصطفى.م.ح" 26 عاما عاطل مقيم فاقوس شرقية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 4 كيلوجرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول والمتهم "احمد.ع.ا" 20 عاما عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ر.ع" 28 عاما مقيم عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.س.س"26 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته 85 قرصا مخدرا وسلاح أبيض "سكين" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.