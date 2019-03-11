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سقوط عاطل بحوزته فرد خرطوش فى الإسماعيلية

الإثنين، 11 مارس 2019 09:45 ص
سقوط عاطل بحوزته فرد خرطوش فى الإسماعيلية فرد خرطوش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومعاونيه، بالقبض على المتهم "احمد.م.ا" 31 عاما عاطل، مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 


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