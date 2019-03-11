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سفير اليابان: لدينا شركات ترغب بالاستثمار فى مجال السيارات الكهربائية بمصر

الإثنين، 11 مارس 2019 04:01 م
سفير اليابان: لدينا شركات ترغب بالاستثمار فى مجال السيارات الكهربائية بمصر ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة
كتب إسلام سعيد
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طالب ماساكى نوكى، سفير اليابان بالقاهرة، بضرورة أن تقوم الحكومة المصرية، بتوضيح الإجراءات الخاصة بمجال صناعة السيارات الكهربائية في ظل رغبة العديد من الشركات اليابانية بالعمل فى مصر.
 
وجاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى اليابانى، بحضور رؤساء 50 شركة يابانية، ووزراء الصناعة والاستثمار والآثار والكهرباء.
 
ووجه نوكي الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة فى قمة أوكاسا لمجموعة العشرين المزمعة في يونيو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا TICAD 7، المزمع إقامته خلال أغسطس المقبل لتعزيز الحوار السياسى بين أفريقيا واليابان والإرتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى بين الجانبين إلى جانب دعم جهود التنمية الشاملة فى بناء قدرات القارة الإفريقية، مؤكدا أن بلاده حريصة على تعميق أواصر الصلة مع مصر على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.
 
وأشار نوكى إلى أن اليابان تسعى للتوسع في قارة أفريقيا من خلال مصر، خاصة في ظل ترأسها للاتحاد الإفريقي العام الحالي، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات اليابانية الإفريقية في مختلف المجالات خاصةً في مجال إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تصب في صالح كافة الأطراف.
 
ولفت إلى رغبة العديد من الشركات اليابانية التي تزور القاهرة حالياً والتى تضم مختلف القطاعات الإنتاجية للاستثمار في السوق المصري واهتمام كبير بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا السوق الواعد.
 
وأوضح السفير الياباني أن مشروع المتحف المصري الكبير يعد أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المرحلة المقبلة في مثل هذه المشروعات القومية الكبيرة.
 
وأضاف نوكي أن الخارجية اليابانية خففت التحذيرات الموضوعة على السفر إلى مصر مما أدى إلى تزايد عدد الرحلات المتوجه إلى مصر إلى رحلتين أسبوعيا، ما ساهم في زيادة عدد السائحين لمصر بشكل ملحوظ، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التدابير الأمنية.

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