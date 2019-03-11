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الإثنين، 11 مارس 2019 10:37 م
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سفارة روسيا بأذربيجان: لا أثر لوجود قنبلة على متن طائرة هبطت اضطراريا فى باكو

الإثنين، 11 مارس 2019 09:06 م
سفارة روسيا بأذربيجان: لا أثر لوجود قنبلة على متن طائرة هبطت اضطراريا فى باكو طائرة
رويترز
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أعلنت السفارة الروسية لدى أذربيجان مساء اليوم الإثنين أن فحص الطائرة الروسية التى هبطت اضطراريا فى مطار باكو الدولى لم يكشف عن وجود أى قنبلة على متنها.

وقال المكتب الإعلامى للسفارة - وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الطائرة ستقلع ثانية باتجاه موسكو فى النصف الأول من يوم غد /الثلاثاء/".
وكان المكتب الإعلامى لمطار "حيدر علييف" الدولى فى باكو أفاد فى وقت سابق اليوم بأن الطائرة "Airbus 321" التابعة لشركة "خطوط أورال الجوية" والتى كانت تنفذ رحلة من البحرين إلى موسكو هبطت اضطراريا فيه بسبب اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها.

 

 


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طائرة روسية

أذربيجان

روسيا




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