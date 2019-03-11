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سامح شكرى يجتمع اليوم مع لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية بجنوب السودان

الإثنين، 11 مارس 2019 12:52 م
سامح شكرى يجتمع اليوم مع لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية بجنوب السودان وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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يعقد سامح شكرى وزير الخارجـية، اليوم الاثنين، اجتماع مع لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية فى جنوب السودان، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، أمس الأحد، وفد غرفة التجارة الأمريكية، وذلك فى إطار الإعداد لزيارة بعثة "طرق الأبواب" التى تنظمها الغرفة إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن اللقاء شهد نقاشا مطولا حول سبل تعزيز ودعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة والارتقاء بمستوى التبادل التجارى والاستثمارى بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين؛ كما أجاب الوزير شكرى عن استفسارات الوفد بشأن مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، بما فى ذلك نتائج الزيارات رفيعة المستوى لمسئولين أمريكيين إلى مصر فى الفترة الأخيرة، وآخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" للقاهرة فى يناير الماضى.


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