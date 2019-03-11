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الإثنين، 11 مارس 2019 02:20 م
خالد صلاح
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واستقرار صناعة السفر عالميا..

زيادة عدد زائرى بورصة برلين للسياحة 3% عن العام الماضى

الإثنين، 11 مارس 2019 12:48 م
زيادة عدد زائرى بورصة برلين للسياحة 3% عن العام الماضى الجناح المصري في معرض السياحة ببرلين
أ ش أ
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قالت هيئة معارض برلين، إن عدد الزائرين لبورصة السياحة ببرلين قد زاد 3% عن العام الماضى، حيث بلغ هذا العام 160ألف زائر، مما يؤكد استقرار صناعة السفر العالمية. 
 
وأضافت هيئة المعارض في بيان لها اليوم، أنه على الرغم من الاقتصاد العالمي المتقلب إلا أن ذلك لم يؤثر على محرك النمو العالمي لصناعة السفر والسياحة، حيث إن زيادة تعداد الزائرين التجاريين بالمعرض يعكس أنه لا تزال صناعة السفر العالمية تتمتع بطلب مستقر للغاية.
 
وأوضح البيان، أنه في ختام فاعليات بورصة السياحة -التي اختتمت أمس الأحد، واستمرت على مدار خمسة أيام - يتوقع القطاع العالمي عامًا إيجابيًا وحراكا سياحيا عالميا لعام 2019.
 
 

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