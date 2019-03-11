video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رينو تجرى محادثات بشأن كيان تحالف جديد مع نيسان وميتسوبيشى

الإثنين، 11 مارس 2019 02:57 م
رينو تجرى محادثات بشأن كيان تحالف جديد مع نيسان وميتسوبيشى رينو
رويترز
إضافة تعليق
قالت رينو الفرنسية، لصناعة السيارات، اليوم، الإثنين، إنها تجرى محادثات مع شريكتيها اليابانيتين نيسان وميتسوبيشي موتور، بشأن كيان تحالف جديد يضم الشركات الثلاث.
 
وقالت رينو في بيان، ردا على التقارير الصحفية الواردة في الآونة الأخيرة، تؤكد رينو أنها تجرى مباحثات مع شريكيها فى التحالف نيسان موتور، وميتسوبيشي موتور، بشأن تأسيس كيان تحالف جديد بهدف تحسين وضمان المزيد من التعاون".
 
وأضافت الشركة "لن يكون للترتيب المقترح أثر على وجود اتفاق التحالف الرئيسي المعاد صياغته، ولا على هيكل الملكية المساهمة المتبادلة، اللذين سيظلان ساريين".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مجلس إدارة رينو يلتقى مع الرئيس التنفيذى لنيسان باليابان هذا الأسبوع

رينو

صناعة السيارات

نيسان

ميتسوبيشي

كيان

تحالف

شركات

خبر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة