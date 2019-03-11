رئيس جامعة طنطا يحضر حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التمريض

الغربية – مصطفى عادل

احتفلت كلية التمريض بجامعة طنطا اليوم الاثنين بتخريج دفعة جديدة من الطلاب بمشاركة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتورة لطيفة فودة عميد الكلية.

وقدم الدكتور مجدى سبع في كلمته التهنئة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من كلية التمريض مقدماً الشكر للآباء والأمهات على الجهود التي بذلوها مع أبنائهم حتى وصلوا الى اليوم الذي يحتفلون فيه بتخرجهم ، مناشدا الطلاب بضرورة إدراك أهمية مهنة التمريض باعتبارها مهنة سامية ترتبط بصحة المرضى.

وأشار رئيس الجامعة إلى رفع عدد المعيدين الذين يتم تعيينهم بالكلية من 11 معيد الى 20 معيداً وذلك حرصاً من الجامعة على تقديم الدعم وتوفير كافة الامكانات لكلية التمريض لتأهيل خريجيها على أعلى مستوى .

كما أكد على أهمية المؤتمر الدولى السابع الذي تنظمه الكلية تحت عنوان "الاتجاھات والرؤية المستقبلية للتمريض 2030 " فى الفترة من 24-25 مارس الجاري، مشيراً إلى دور هذه المؤتمرات في النهوض بجامعة طنطا على المستويين العربي والعالمي.

من جانبها رحبت الدكتورة لطيفة فودة بالحضور مشيرة الى أن مهنة التمريض تضم العديد من القيم ومبادئ الوفاء والالتزام والتضحية.

وأعربت الدكتورة عصمت جميعي وكيل الكلية ومقرر الحفل عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الطلاب ، حيث أوصت الطلاب بضرورة التواصل الدائم مع أساتذتهم للاستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة من حياتهم العلمية والعملية.

وشهدت الاحتفالية تكريم أوائل الخريجين ، الى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم إلى درجتي استاذ واستاذ مساعد ، وتكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ، كما تم تكريم الطالب المثالي على مستوى الكلية والطلاب المتفوقين في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية ، وأعضاء اللجان العلمية والاجتماعية والأسر والجوالة ، بحضور الدكتورة سهام عبد الحي منسق الحفل ، والدكتور حلمي شلبي عميد كلية التمريض الأسبق والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانب آخر ، قام الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية ، اليوم الاثنين بجولة تفقدية بعدد من كليات الجامعة بمجمع الكليات بسبرباي شملت كليات الآداب والهندسة والحقوق والزراعة ، حيث كان في استقبالهم عمداء الكليات.

خلال الجولة تفقد نواب رئيس الجامعة للمدرجات والقاعات للاطمئنان على انتظام سير الدراسة بالأقسام المختلفة للكليات وتواجد أعضاء هيئة التدريس داخل القاعات لإلقاء محاضراتهم، كما حرص الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور مصطفى الشيخ والدكتور عماد عتمان على الاستماع الى الطلاب والرد على اسئلتهم واستفساراتهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم للتغلب على تلك المشكلات ، مؤكدين أن أبواب مكاتبهم مفتوحة في اي وقت لجميع الطلاب.