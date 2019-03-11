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رئيس جامعة القاهرة يترأس مجلس إدارة مستشفى أبو الريش المنيرة لاستعراض خطة تطويرها

الإثنين، 11 مارس 2019 01:27 م
رئيس جامعة القاهرة يترأس مجلس إدارة مستشفى أبو الريش المنيرة لاستعراض خطة تطويرها من اجتماع مجلس إدارة مستشفى أبو الريش "المنيرة"
وائل ربيعى
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ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجلس إدارة مستشفى أبو الريش "المنيرة"، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد طب قصر العينى، ومديرى مستشفى الأطفال " اليابانى والمنيرة " حيث يتم استعراض خطة تطوير مستشفى الأطفال اليابانى والمنيرة وفقا لخطة تطوير مستشفيات قصر العينى 2020.
 
ومن المقرر أن يفتتح الخشت، وحدة حديثى الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال، مؤكدا أنها تتضمن 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعى،  منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة وهى مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئى، مع إمكانية تغيير الدم.
 
ويأتى افتتاح الوحدة، إضافة للخدمات الطبية التى تقدمها مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة، وحل مشكلة نقص وحدات رعاية حديثى الولادة بمصر.
 
من اجتماع جلس إدارة مستشفى أبو الريش المنيرة (2)
من اجتماع جلس إدارة مستشفى أبو الريش المنيرة (2)

من اجتماع جلس إدارة مستشفى أبو الريش المنيرة (3)
من اجتماع جلس إدارة مستشفى أبو الريش المنيرة (3)

من اجتماع جلس إدارة مستشفى أبو الريش المنيرة (1)
من اجتماع جلس إدارة مستشفى أبو الريش المنيرة (1)
 
 

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ابو الريش للاطفال

وحدة حديثى الولادة




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