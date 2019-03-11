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رئيس الوزراء يلتقى وفدا من المستثمرين اليابانيين

الإثنين، 11 مارس 2019 06:31 م
رئيس الوزراء يلتقى وفدا من المستثمرين اليابانيين مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم الأثنين، وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصرى - اليابانى المشترك، بمشاركة السفير اليابانى بالقاهرة، لبحث سبل زيادة الإستثمارات اليابانية في مصر .

 

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتطوير واجهات نهر النيل، والمسمى مشروع "ممشى أهل مصر"، وذلك بحضور وزراء: العدل، والرى، والبيئة، والنقل، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

 

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير واجهات نهر النيل، يعد أحد المشروعات التى ستغير وجه القاهرة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسهم فى إعادة الوجه الحضارى للقاهرة النيلية ومختلف المناطق المطلة على نهر النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، فضلاً عن زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة فى تلك المناطق، بما يعزز الاندماج المجتمعى، ويتيح المزيد من أماكن الجذب السياحى لها.


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