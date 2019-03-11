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رئيس الوزراء: إصدار 37 تقريرا لتوضيح الحقائق لمواجهة الشائعات

الإثنين، 11 مارس 2019 10:46 ص
رئيس الوزراء: إصدار 37 تقريرا لتوضيح الحقائق لمواجهة الشائعات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير الحكومة النصف سنوى للبرلمان، حرص الحكومة على مواجهة الشائعات والرد عليها وتوضيح الحقائق للمواطنين، حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية، إيماناً منها بخطورة "الشائعةوتأثيرها السلبي على خطط التنمية، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت 37 تقريراً من خلال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، لمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق.

 

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها بخُطىً ثابتة، ووفق رؤية وطنية خالصة، ومن منطلق إيمانٍ راسخ، بأنه لا إنجاز دون متابعة، ولا عمل دون شراكة، مثمنأً في هذا الصدد دور البرلمان كشريكٍ أساسي إلى جانب الحكومة ليس في صياغة البرامج والقوانين فحسب، وإنما في متابعتها أيضاً، لقياس معدلات الأداء، والوقوف على التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، لتذليلها معاً، كما ثمن دور المواطن المصري في تفهمه لأولويات المرحلة، والتفافه حول قيادته السياسية، ما كان له الفضلُ الأكبر في انتقالنا بنجاح من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى مرحلة الانطلاق لبدء جني الثمار.

 


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