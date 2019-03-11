رئيس أركان العراق ووزير التجارة العراقى يتفقدان جناح العربية للتصنيع بمعرض iqdex

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية عودة الدول العربية للهيئة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُولي اهتماما مُتزايدا بتحقيق التكامل العربي في الصناعات العسكرية الدفاعية وتطورها، مُشيرا إلي أن الأجواء مُهيأة حالياً لإحياء المشروع الذي أُنُشئت من أجله الهيئة العربية للتصنيع , لتأسيس صناعة دفاع عربي مُشترك، جاء هذا في تصريحات علي هامش مُشاركة الهيئة العربية للتصنيع بمعرض "الدفاع الدولي في العراق IQDEX , والمقام خلال الفترة من 9-12 مارس الجاري بأرض معرض بغداد الدولي فى دورته الثامنة , في إطار استكمال التواجد بالمعارض العسكرية الإقليمية والدولية بعد نجاح معرض ايديكس القاهرة 2018.

وأوضح "التراس" أن مكانة مصر ودورها الرائد ,كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبري الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلي الإتفاق علي التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمُعدات والأنظمة الدفاعية.

وقد شهدت فعاليات المعرض نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع , حيث شهد جناح الهيئة الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبري الشركات العالمية في الصناعات العسكرية والدفاعية وإهتمام كبير من كبري شركات التسليح والمسئولين الدوليين ,حيث قام الفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس الأركان العراقي بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع, وإطلع من القائمين عليها علي أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب " الغانمي " عن إعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه , مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية إحتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

كما أشاد "محمد هاشم العاني " وزير التجارة العراقي بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المُتطورة بالهيئة العربية للتصنيع ,وإستراتيجيتها لزيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة بمنتجات الهيئة من الصناعات الدفاعية.

كما تم بحث التعاون مع عدد كبير من المسئولين العراقيين , بالإضافة إلي قيادة الشرطة الإتحادية وشركة الصناعات الفولاذية العراقية ,بهدف تبادل الخبرات والتنسيق لفتح مجالات للتعاون .

أول الركن عثمان الغانمى رئيس الأركان العراقى بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع، وإطلع من القائمين عليها على أحدث النظم الذكية التى توظفها الهيئة فى صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها فى هذه الصناعة.

وأعرب " الغانمى " عن إعتزازه بمشاركة الهيئة العربية للتصنيع فى مثل هذا الحدث العالمى لتعرض آخر مبتكراتها فى مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه , مبديا إعجابه بجودة وتميز المنتجات ودور الهيئة المتميز فى تلبية إحتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة.

كما أشاد "محمد هاشم العانى " وزير التجارة العراقى بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع ,وإستراتيجيتها لزيادة نسب المكون المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة بمنتجات الهيئة من الصناعات الدفاعية.

كما تم بحث التعاون مع عدد كبير من المسئولين العراقيين، بالإضافة إلى قيادة الشرطة الاتحادية وشركة الصناعات الفولاذية العراقية ،بهدف تبادل الخبرات والتنسيق لفتح مجالات للتعاون .