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خلى بالك.. أرقام دولية مجهولة تسرق رصيدك بدون علمك

الإثنين، 11 مارس 2019 03:00 ص
خلى بالك.. أرقام دولية مجهولة تسرق رصيدك بدون علمك أرشيفية
كتبت هبة السيد
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يصادف البعض منا تلقى مكالمات دولية غريبة من دول لا تعرف فيها أحدا أو ليس لك فيها أقارب أو أصدقاء، وبعد معاودة الاتصال بهذه الأرقام تكتشف عدم وجود ردود وسرقة رصيد هاتفك، وهنا يطرح التساؤل ما هى تلك الأرقام وكيف تسرق الرصيد دون علمى؟

 

إزاى بتتسرق

فى البداية هذه المكالمات ليست موجهة وإنما تأتيك بشكل عشوائى ويغلق الخط فوراً، وبعدما تفشل فى اللحاق بفتح المكالمة قد يدفعك الفضول لإعادة الاتصال، ومن ثم عند اتصالك يفتح الخط وتسمع أصوات غريبة فتضطر للتركيز فيها لتفهم ما يدور فتمر دقيقة أو دقيقتين ثم تجد أن رصيدك قد سرق منه مبلغ كبير.

لأنه عند معاودتك الاتصال بهذه الأرقام فإنه يتم تحويل الاتصال إلى رقم تابع لشركة أو خدمة معينة غالبا ما تكون برامج للدردشة العالمية على غرار بعض أرقام المسابقات، حيث يتم اقتطاع مبلغ مالى يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات مقابل هذه الخدمة التى تم تحويلك إليها.

ومن أبرز هذه الأرقام التى يمكن تلقى الاتصال منها هى الأرقام التى تبدأ بالمفتاح الدولى 876 وهو مفتاح جامايكا، و473 مفتاح جرينادا، و287 مفتاح جزر فيرجين البريطانية، و809 من جمهورية الدومينيكان، أو 960 من جزر المالديف.

وأيضا لا تستجب لأى رسائل بريد إلكترونى من أشخاص مجهولين أو حتى معروفين لديك (لأنه قد يكون بريد إلكترونى مسروق لأحد أصدقائك أو أقاربك)، ويخبرك البريد الإلكترونى أنك قد فزت بجائزة مالية ضخمة وعليك إرسال رقم حسابك أو الاتصال برقم دولى ما للاستفسار عن جائزتك، وينتهى الأمر فى حالة تجاوبك مع الرسالة إلى سرقة أرصدتك البنكية أو على الأقل سرقة رصيد المحمول الخاص بك.


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