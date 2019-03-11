خبراء اقتصاديون: "بريكست" دون اتفاق يمثل الخيار الأفضل للاقتصاد البريطانى

أ ش أ

كشف خبراء اقتصاديون اليوم /الاثنين/أن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون اتفاق هو أفضل رهانا للنجاح فى المستقبل ، ويمكن أن يؤدى إلى ازدهار اقتصادى لبريطانيا بنحو 140 مليار جنيه استرلينى.

وذكرت صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية - عبر موقعها الإلكترونى - أن نواب البرلمان البريطانى سيمنح لهم حق التصويت على استبعاد الخروج من التكتل الأوروبى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فى حال رفض خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بشأن الخروج المقررة غدا /الثلاثاء/.

ولفتت الصحيفة إلى أن داعمى "بريكست" من خبراء الاقتصاد أصدروا دفاعهم الأخير للإبقاء على اتفاق المغادرة على طاولة الحوار واتهموا مؤيدى البقاء ب "الاضطراب النفسى" ، موضحة أن تحليلهم أوجد أن بريطانيا ستزدهر فى حال الخروج المقرر فى 29 مارس المقبل.

وأوضحت أن الحكومة البريطانية تتصور خروج "بريكست" دون اتفاق كنوع من أنواع الكوارث ، فى محاولة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبى. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا فى 29 مارس الجارى، رغم أن البرلمان لم يوافق بعد على شروط الانسحاب.

ولا يزال الخلاف قائمًا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول القضية المثيرة للجدل المتمثلة فى الدعم الأيرلندى أو (شبكة الأمان)، والتى تهدف إلى منع عمليات الفحص الفعلى (التفتيش) على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.