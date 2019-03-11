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الإثنين، 11 مارس 2019 08:25 ص
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حقوق الإنسان باليمن: هناك 8 سجون سرية لميليشيات الحوثى بمحافظة الجوف

الإثنين، 11 مارس 2019 08:24 ص
حقوق الإنسان باليمن: هناك 8 سجون سرية لميليشيات الحوثى بمحافظة الجوف ميليشيا الحوثى
أ ش أ
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كشف مكتب حقوق الإنسان فى محافظة الجوف اليمنية عن تفاصيل عدد من السجون والمعتقلات التى تستخدمها ميليشيا الحوثى فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها فى المحافظة. 
وقال المكتب - فى بيان له أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم / الإثنين/ - " هناك 8 سجون تستخدمها ميليشيات الحوثى يتم فيها ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسى والجسدى وتفشى القاذورات والأمراض فى تلك السجون".
وأفاد البيان بأن السجون تتوزع فى مديريات : "المتون" و"المطمة" و "برط" و "الحميدات" و"خراب المراشى" و"الزاهر"، حيث استخدم الحوثيون المدارس ومبانى حكومية خدمية تم تحويلها إلى سجون سرية لاختطاف معارضين".


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