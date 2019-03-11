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حجز الحكم على ضباط الهرم المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت لـ8 إبريل

الإثنين، 11 مارس 2019 08:35 م
حجز الحكم على ضباط الهرم المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت لـ8 إبريل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد حجز محاكمة 6 ضباط وأمينى شرطة فى اتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم للحكم فى جلسة 8 إبريل المقبل.

 

ووجهت النيابة للمتهمين "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هانى. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه.


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