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جهود مكثفة لضبط هوية لصوص المركز الطبى بالطالبية بعد رفع البصمات

الإثنين، 11 مارس 2019 02:00 ص
جهود مكثفة لضبط هوية لصوص المركز الطبى بالطالبية بعد رفع البصمات سرقة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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يواصل رجال مباحث الطالبية التحرى لكشف هوية مجهولين سرقوا 80 ألف جنيه ومتعلقات ومعدات من مركز طبى بدائرة القسم.

 

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات النيابة العامة بجنوب الجيزة التى شملت إجراء التحريات ورفع البصمات وفحص المشتبه فيهم.

 

القضية بدأت بتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض مركز طبى للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين سرقوا مبلغ 80 ألف جنيه ومتعلقات أخرى من داخل المركز وفروا هاربين، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لضبط مرتكبى الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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