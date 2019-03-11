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جهاز المشروعات الصغيرة: بروتوكول تعاون مع البيئة لتوفير 600 فرصة عمل

الإثنين، 11 مارس 2019 05:29 م
جهاز المشروعات الصغيرة: بروتوكول تعاون مع البيئة لتوفير 600 فرصة عمل وزيرة البيئة توقع برتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
كتبت آية دعبس
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قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز مشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، إنها ليست المرة الأولى الذي نتعاون فيها مع وزارة البيئة، حيث تسعى الوزارة لدعم كافة المشروعات الصغيرة التي تنطبق عليها الشروط البيئية. 

وأضافت نيفين، خلال كلمتها بفعاليات توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومؤسسة ومشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، أن هذا البرتوكول سيعمل على توفير ما يقرب من الـ600 فرصة عمل، للشباب والمرأة، مضيفة أن هناك حرصا دائما للتواصل بين الجهاز ووزارة البيئة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البيوجاز، ومكامير الفحم، إلى جانب مساعدة وزارة البيئة فى التعريف بقواعد الالتزام البيئي لدى أصحاب المشروعات.

وأشارت إلى أن الجهاز حريص دائما على أن يكون أغلبية الأشخاص الذين يتم تمويلهم، منطبقا عليهم الشروط البيئية المعتمدة، لافتة إلى أن الجهاز حاليا يعكف على دراسة الإستراتيجية الخاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 


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وزارة البيئة توقع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزارة البيئة

جهاز المشروعات الصغيرة

المشروعات المتوسطة والصغيرة




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