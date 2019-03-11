جنايات بنها تقضى بحبس عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

القليوبية نيفين طه

قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة عامل بالسجن المُشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة آخر من تهمة الاتجار فى مخدر "الهيروين" بدائرة مركز الخانكة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر والمستشار خالد على إبراهيم على، والمستشار محمد على الحمصي، وبأمانة سر محمد فرحات.

وتعود بداية القضية إلى تلقي مركز الخانكة معلومات مفادها قيام "رجب.م.ع"، 35 سنة، عامل، بالإتجار فى المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتم إعداد الأكمنة اللازمة حول أماكن تردده، وأسفرت أحداها عن ضبطه برفقه المتهم الثاني "أحمد.ف.ف"، 73 سنة، شيال وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على عدد من لفافات بها مسحوق يشبه "الهيروين"، وأثبت المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطة لمخدر الهيروين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها، أصدرت حكمها السابق.