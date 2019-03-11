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جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا لجزار وزوجته لقتلهم تاجر بغرض السرقة

الإثنين، 11 مارس 2019 12:04 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا لجزار وزوجته لقتلهم تاجر بغرض السرقة اعدام
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد صبرى جاد رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا لكل من "ال.م.ال" جزار، والمدعوة "ز.ص.ص" ربة منزل، والسجن المؤبد للمدعوة "ز.م.م" خادمة، لاتهامهم بقتل وسرقة المجني عليه "ت.ع.م" صدر القرار، بعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميدانى، والمستشار محمد حسن منيع، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانونى، وحسين سليم.
 
وتعود القضية المقيدة، برقم 10 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول بمقتل تاجر داخل شقته بدائرة القسم.
 
وتوصلت تحريات ضباط قسم شرطة الرمل أول، كشف مقتل المجني عليه "ت.ع.م" تاجر، داخل شقته، وأن وراء الواقعة كل من المتهم "ال.م.ال" جزار، وزجته و"ز.ص.ص" ربة منزل، بمساعدة المتهمة الثالثة "ز.م.م" خادمة التي ساعدتهم في جمع المعلومات عن المجني عليه، واستطاع المتهم الأول والمتهمة الثانية زوجته، من دخول الشقة وتكبيل المجني عليه، وسرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
 
وتم إلقاء القبض على المتهمين، وبعرضهم علي النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق علي المتهمين .
 
 
 

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