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جامعة المنصورة تستقبل وفد الأكاديمية الوطنية الرئاسية بروسيا

الإثنين، 11 مارس 2019 08:39 م
جامعة المنصورة تستقبل وفد الأكاديمية الوطنية الرئاسية بروسيا جانب من الزيارة
الدقهلية - شريف الديب
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استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط ،  رئيس جامعة المنصورة وفد الأكاديمية الوطنية الرئاسية بمدينة ڤولجاجراد الروسية للادارة العامة ،  لتفعيل الاتفاقية الموقعة مع كلية التجارة جامعة المنصورة وحضور الدورة التدريبية التى تنظمها كلية التجارة.

ترأس الوفد الروسى  البروفيسور اندريا ايجورف  ،  عميد كلية الحقوق بالأكاديمية الوطنية الرئاسية ، والدكتورة ناتليا بولتوفا ، رئيس قسم الاقتصاد ،  والدكتورة إكاترينا استبانوفا ، مسئول العلاقات الدولية و6  طلاب من الأكاديمية ، ومعيد من قسم الاقتصاد ، وحضر الاجتماع  الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة ، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ، الدكتور طارق غلوش وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد إبراهيم السرجانى مسئول الملف الروسى ىمكتب العلاقات الدولية ومنسق الاتفاقية و6 طلاب من كلية التجارة ومعيد من قسم الاقتصاد .
 
تأتى الزيارة فى اطارتفعيل اتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد والإدارة العامة منها تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتفعيل برامج تعاون مشتركة  ، وإلقاء المحاضرات لنقل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التنوع المعرفي، والتنسيق لإنشاء معهد الإدارة العامة وإعداد القيادات، ومن المزمع أن يقوم وفد الأكاديمي الوطنية الروسية  بزيارة لكلية الحقوق للتعرف على البرامج التعليمية لعقد برامج تعلمية مشتركة فى القانون .
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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