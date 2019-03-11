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تنفيذ 1308 حكما متنوعا وضبط 110 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإثنين، 11 مارس 2019 12:47 ص
تنفيذ 1308 حكما متنوعا وضبط 110 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وتمكنت الحملة من تنفيذ 1308 أحكام متنوعة منها 900حكمًا جزئيا  و49 حكم مستأنف و303 حكم غرامات و53 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 110 متهمين هاربين محكوم عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

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