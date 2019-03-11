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تعليم الإسكندرية: الاحتفال بيوم الشهيد طوال شهر مارس

الإثنين، 11 مارس 2019 05:49 م
تعليم الإسكندرية: الاحتفال بيوم الشهيد طوال شهر مارس الاحتفال بيوم الشهيد
الإسكندرية جاكلين منير
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صرّح مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، أن مدارس الإسكندرية تتزين بعلم مصر احتفاء بيوم الشهيد والذى بدأ الاحتفال به فى التاسع من مارس تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض الذى استشهد بين جهوده مضحيا بنفسه وبدمه من أجل وطنه .

وأكد وكيل الوزارة الاستمرار فى الاحتفال بيوم الشهيد طوال شهر مارس الجارى، وذلك من خلال الإذاعة المدرسية وكلمة الصباح عن فضل الشهادة ودور القوات المسلحة المصرية والشرطة فى حماية أمن الوطن فى الداخل والخارج والبطولات العظيمة التى سطرها مئات الأبطال خلال الحروب والأحداث الماضية ومحاربة مصر للإرهاب، وقصائد شعرية، وكذلك الأغنيات الوطنية (يا أم الشهيد، سلم ع الشهدا، ولدي، أم البطل، الشهيد، يا بلادى).

وأشار "العجمى" إلى أنه تم تخصيص الحصة الأولى للحديث عن دور الشهداء، كما حمل بعض الطلاب لافتات (الشهيد عريس الجنة) ولافتات لأبطال القوات المسلحة والشرطة مكتوب عليها (النصر أو الشهادة) كما ارتدت فرق من الطلاب والطالبات زيا عسكريا للصاعقة المصرية والشرطة وقدموا عروضا عسكريا ورياضية.

وأكد العجمى أن الاحتفال بيوم الشهيد واجب وطنى لنشر القدوة فى نفوس أبنائنا والتضحية من أجل الوطن ولأنهم سطروا أسماءهم بماء الذهب فى سجلات التاريخ .


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