تعرف على عقوبة سارق خدمات الاتصالات وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

كتب محمد أبو عوض

يستهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية منع البعض من التعدى على حقوق المصريين، فالقانون الذى خرج للنور فى أغسطس الماضى يواجه الجرائم الإلكترونية والتى أصبحت حديث العالم كله، وتشمل الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.

وقانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية واجه بحزم جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.

ونستعرض عقوبة مرتكب هذه الجريمة، حيث ينص القانون على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلومات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى".