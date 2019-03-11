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تعرف على تفاصيل جدول امتحانات الدبلومات الفنية × 5 معلومات

الإثنين، 11 مارس 2019 06:30 ص
تعرف على تفاصيل جدول امتحانات الدبلومات الفنية × 5 معلومات الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية "صناعى – زراعى – تجارى – فندقى" بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالى 2018/2019، اليوم السابع" يقدم فى 5 معلومات أبرز تفاصيل الجدول.

1ـ اعتماد الجدول جاء بعد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر للاستماع إلى ملاحظات الطلاب، وأرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح.

2ـ تبدأ الامتحانات، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 مايو 2019.

3ـ تنتهى الامتحانات يوم الخميس 30 مايو 2019، ولمدة أسبوعين.

4ـ  تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، وتنطلق السبت 11 مايو 2019.

5ـ يتم استكمال باقى الإختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.

 


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