تشريح ودفن جثة سيدة وابنتها لقيا مصرعهما داخل شقتهما بدار السلام

كتب سليم على

طالبت نيابة دار السلام، بسرعة التحريات حول واقعة العثور على جثة سيدة وابنتها، لقيا مصرعهما داخل شقتهما، بدائرة القسم.

كما أمرت النيابة، بتشريح جثة السيدة وابنتها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليمهما لذويهم، كما أمرت بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الشقة والأثار بها، تحسبًا لوجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، وبرفقتها ابنتها متوفيين داخل غرفة النوم ، ولا توجد آثار اقتحام الشقة، أو سرقة أي من محتوياتها ولا يوجد بالجثث أي كدمات أو إصابات ولكن تبين ان الوفاة نتيحة الاختناق .

وتبين أن الشفة كانت معبأة بالغاز، ولا يوجد بها أي منفذ لهواء مما أدى إلى اختناق الأم وابنتها، وعدم وجود من ينقذهما نتيجة تسرب الغاز، وجارِ التحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء زوج السيدة وسماع أقوال الجيران.

كانت لقيت سيدة وابنتها مصرعهما إثر تسرب غاز داخل شقتهما بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام.