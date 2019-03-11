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ترامب يطلب تخصيص 8.6 مليار دولار للجدار الحدودى.. وتوقعات بمعركة جديدة

الإثنين، 11 مارس 2019 12:39 م
ترامب يطلب تخصيص 8.6 مليار دولار للجدار الحدودى.. وتوقعات بمعركة جديدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سوف يطلب تخصيص 8.6 مليار دولار من ميزانية عام 2020 لتمويل الجدار الحدودى، القضية التى تشهد معركة شرسة بين البيت الأبيض والديمقراطيين فى الكونجرس.
 
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن طلب الرئيس ترامب الذى يأتى كجزء من الميزانية المقترحة التى سيتم إصدارها، اليوم الأثنين، يمثل مقدمة محتملة لمعركة أخرى بشأن تمويل الجدار المستهدف على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، والذى يمثل أحد الوعود الانتخابية الهامة لحملته فى 2016.
 
وسعى ترامب، خلال الأشهر الماضية، للحصول على 5.7 مليار دولار من الميزانية لتمويل بناء 234 ميلا من الجدران الفولاذية على الحدود الجنوبية، واضطر فى منتصف فبراير الماضى إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار بعد رفض مجلس النواب رغم ما شهدته البلاد من فترة إغلاق حكومى نتيجة فشل المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين الذين يهيمنون على المجلس.
 
 
لكن الأمر لم يتوقف عن رفع الرئيس الأمريكى سقف مطالبه، فبحسب الصحيفة يتضمن مقترح الميزانية تخفيضات بقيمة 2.7 تريليون دولار للبرامج غير الدفاعية.
 

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دونالد ترامب

الجدار الحدودى

جدار المكسيك

الكونجرس




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