تراجع مبيعات السيارات في الصين 14% في فبراير للشهر الثامن

رويترز

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين، اليوم، الاثنين، إن مبيعات السيارات في الصين، انخفضت 13.8% فى فبراير مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام، وهو ما يمثل تراجعا للشهر الثامن على التوالى فى أكبر سوق للسيارات فى العالم.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات بالصين، أن المبيعات نزلت إلى 1.48مليون مركبة الشهر الماضي بعد انخفاضها بنسبة 16 فى يناير، و13 % فى ديسمبر، وأضاف الاتحاد أن مبيعات المركبات التى تعمل بمصادر الطاقة الجديدة، مثل السيارات الكهربائية، ارتفعت 53.6 % على أساس سنوى فى فبراير.

وقال شي جيان هوا، نائب الأمين العام للاتحاد خلال إفادة صحفية في بكين "الاتجاه الذي شهده العام الماضي استمر هذا العام، والوضع الاقتصادي ضعيف أيضا. وذلك قد أثر سلبا على الاستهلاك"، وتابع "ينتظر المستهلكون أيضا مزيدا من السياسات الحكومية".

وتخطط الصين لإنفاق على البنية التحتية وتخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات لدعم اقتصادها الذي ينمو بأبطأ وتيرة فى حوالى 30 عاما بسبب ضعف الطلب المحلى والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.