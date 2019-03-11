تراجع حجم التبادل التجارى بين روسيا والاتحاد الأوروبى فى يناير بنسبة 9.3%

موسكو (أ ش أ)

كشفت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية اليوم الاثنين، أن حجم التبادل التجارى بين روسيا والاتحاد الأوروبى فى يناير الماضى بلغ 20 مليار دولار، بانخفاض قدره 9.3% على أساس سنوى.

وقالت المصلحة فى بيان لها (نقلته وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية) إن صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبى بلغت 15.35 مليار دولار [بانخفاض 7.8%]، فيما بلغت الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبى 4.71 مليار دولار [بانخفاض 13.7%] .

وانخفضت حصة الاتحاد الأوروبى فى إجمالى حجم التجارة الخارجية الروسية على أساس سنوى إلى 42.8% من 44.6%.

كما جاء فى بيانات مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية أن حجم التبادل التجارى بين روسيا والولايات المتحدة فى يناير بلغ 1.451 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3.8% على أساس سنوي.

وبلغت الصادرات من روسيا إلى الولايات المتحدة 775 مليون دولار [انخفاض بنسبة 3.4%]، والواردات إلى روسيا من الولايات المتحدة - 675.9 مليون دولار [ بانخفاض قدره 4.2%].

وارتفعت حصة الولايات المتحدة فى إجمالى التبادل التجارى الخارجى الروسى خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى 3.1% من 3 بالمئة فى العام الماضي.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف أفاد فى وقت سابق أن حجم التبادل التجارى بين روسيا والاتحاد الأوروبى ارتفع بنسبة 21.5% خلال عام واحد.

فاطم/أ ب ح/ ن م س