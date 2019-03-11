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الإثنين، 11 مارس 2019 03:44 م
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تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الإثنين، 11 مارس 2019 02:36 م
تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% خاسراً عدد 39.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8426.29 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.49% خاسرا 18.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.95 نقطة.
 
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بختام التعاملات 113.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 51 شركة، فيما تراجعت 120 شركة. 
 
  
وتراجع 17 قطاع على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.10%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.03%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.70%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.66%.

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