تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاستثمار والبنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% خاسراً 1.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1404.27 نقطة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 414 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجعات، قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى إف اتش المالية بنسبة 1.92%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.26% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.61%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.12% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.