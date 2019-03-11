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تدشين المقر الإقليمى لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر غدًا الثلاثاء

الإثنين، 11 مارس 2019 02:50 م
تدشين المقر الإقليمى لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر غدًا الثلاثاء المقر الإقليمى لاتحاد جامعات شمال أفريقيا
كتب لؤى على
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تفتتح جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، غدًا الثلاثاء المقر الإقليمى لاتحاد جامعات شمال أفريقيا، الذى تحتضنه الجامعة بمقرها بمدينة نصر.
 
يشارك فى الافتتاح رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، وأمين عام اتحاد جامعات أفريقيا، وبمشاركة العديد من الوزراء، والسفراء، من مختلف دول القارة السمراء، إضافة إلى نواب رئيس جامعة الأزهر كل من الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى بطنطا، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، و مؤمن متولي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والطالبات.
 
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