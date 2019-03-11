تجديد حبس رجل أعمال لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر فى البساتين

كتب سليم على

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة البساتين، تجديد حبس رجل أعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، أن تحريات ومعلومات المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، كشفت عن قيام "محمد ع ٠ 45 سنة" ، مالك مؤسسة لاستيراد وتصدير الملابس الجاهزة وصاحب مركز تجارى لتجارة الملابس، بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص داخل مسكنه.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان احمد مختار وأحمد مصلح معاونى المباحث، من استهدافه وضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12مم وبخزينتها 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة عيار 9مم و2 خزينة بداخلهما 5 طلقات من ذات العيار.

بمواجهته امام الملازم أول محمد عطية ضابط التحقيقات بقسم البساتين إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وأقر بقيامه بشراء الأسلحة من أحد الأشخاص بمنطقة الصف بالجيزة، وجارى العمل على تحديده وضبطه.