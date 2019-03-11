video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس رجل أعمال لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر فى البساتين

الإثنين، 11 مارس 2019 12:16 م
تجديد حبس رجل أعمال لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر فى البساتين محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة البساتين، تجديد حبس رجل أعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة  أسلحة نارية وذخائر. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، أن تحريات ومعلومات المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، كشفت عن قيام "محمد ع ٠ 45 سنة" ، مالك مؤسسة لاستيراد وتصدير الملابس الجاهزة وصاحب مركز تجارى لتجارة الملابس، بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص داخل مسكنه.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان احمد مختار وأحمد مصلح معاونى المباحث، من استهدافه وضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12مم وبخزينتها 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة عيار 9مم و2 خزينة بداخلهما 5 طلقات من ذات العيار.
 
بمواجهته امام الملازم أول محمد عطية ضابط التحقيقات بقسم البساتين إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وأقر بقيامه بشراء الأسلحة من أحد الأشخاص بمنطقة الصف بالجيزة، وجارى العمل على تحديده وضبطه.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا لجزار وزوجته لقتلهم تاجر بغرض السرقة

الاتجار فى الاسلحه

سلاح نارى

عقوبه حيازه سلاح




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة