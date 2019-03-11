تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. تراجع المؤشر العام السعودى للجلسة الخامسة.. واستمرار انهيار قطر.. أسهم البنوك تدفع البحرين للمنطقة الخضراء.. وسوق دبى يربح 1.9مليار درهم فى 4ساعات.. وتباين بورصة الكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الخامسة على التوالى، كما واصلت بورصة قطر خسائرها للجلسة الخامسة أيضاً، فيما دفعت أسهم البنوك بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، وربحت أسهم سوق دبى المالى نحو 1.9 مليارات درهم وسط عمليات شراء انتقائية، استهدفت الأسهم فى قطاعى العقار والبنوك، مع ترقب المستثمرين للإعلان عن توزيعات الشركات القيادية في مقدمتها "إعمار"، وتباين مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% خاسراً عدد 39.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8426.29 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.49% خاسرا 18.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.95 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% خاسراً عدد 39.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8426.29 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.49% خاسرا 18.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بختام التعاملات 113.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 51 شركة، فيما تراجعت 120 شركة.

وتراجع 17 قطاع على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.10%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.03%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.70%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.66%.

بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% خاسرة عدد 24.82 نقطة، لتغلق عند مستوى 9744.22 نقطة. تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% خاسرة عدد 24.82 نقطة، لتغلق عند مستوى 9744.22 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 10.3 مليون سهم، بقيمة 247 مليون ريال قطرى عبر 5045 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.03% رابحا عدد 1.84 نقطة، ليغلق عند مستوى 5290.23 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% رابحا عدد 5.76 نقطة، ليغلق عند مستوى 5582.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسرا عدد 6.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4745.09 نقطة.

وجرى التداول، بختام التعاملات على 147.8 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون دينار كويتى عبر 5120 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "وثاق"، على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.76%، تليه الهلال بنسبة 6.52%، ثم كويت بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم مزايا بنسبة 7.66%، ثم أركان بنسبة 6.21%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% رابحاً عدد 0.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1406.34 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% رابحاً عدد 0.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1406.34 نقطة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.69% مدفوعاً بسهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.11%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.83%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.12% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% رابحا عدد 13.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 2591.89 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% رابحا عدد 13.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 2591.89 نقطة.

بلغت أحجام التداول، بختام تعاملات اليوم 71.1 مليون سهم، محققة ما قيمته 128.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1916 صفقة لـ 29 سهما، وارتفع 15 سهماً، فيما انخفض 9 أسهم، واستقر 5 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 4.17%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.85%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 3.52%، ثم الشركة أملاك للتمويل بنسبة 1.94%.