تأجيل إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف الجيزة لـ 7 أبريل

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين، بتهمة قطع الطريق بمحيط جامعة القاهرة، والمعروفة بـ"أحداث عنف الجيزة"، لجلسة 7 أبريل للمرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.