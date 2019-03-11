بيطرى بورسعيد: تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية حتى منتصف مارس ..صور

بورسعيد – محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، أن اللجان البيطرية تواصل أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للتصدى لكافة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية حتى منتصف مارس الحالى .

ولفت عيسى خلال تصريح لـ " اليوم السابع" ،إلى أن اللجان البيطرية تجوب حظائر الماشية بمنطقة القابوطى الجديد وقرى بحر البقر والعاشر والرضوان وغيرها بنطاق وحدات عايش ومشروع ناصر والبلاسى والمختار والجزر وقرى سهل الطينة، لافتا إلى إن الحملة القومية الأولى ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بدأت اعتبارا من 2 فبراير 2019 وحتى 15 مارس الحالى، بهدف التحصين والترقيم لحماية مواشيهم بأسعار رمزية، تصل لـ 15 جنيها للحيوانات الكبيرة كالأبقار والجاموس، و9,75 جنيه للصغير من الأغنام والماعز، حفاظا على استثماراتهم من الأمراض .

وأضاف عيسى أن هناك إجراءات قانونية تتخذ تجاه المربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل، فضلاعن حرمانهم من أى خدمات بيطرية تقدمها الدولة، متابعا: هناك إجراءات حظر دخول المواشى الغير مرقمة والمسجلة بالأسواق بهدف بيعها من خلال اللجان بيطرية التى تكثف الرقابة على الأسواق للتأكد من وجود بطاقة التحصين من عدمه وتحرير محاضر حيال المخالفين.

وأكد عيسى أن فريق الإرشاد بمديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتورة أمانى راضى يجوب قرى بحر البقر، وسهل الطينة وحظائر القابوطى الجديدة فى إطار المشاركة الفعالة للحملة القومية، وأهمية التحصين والتسجيل، والترقيم للحفاظ على الثروة الحيوانية، فضلا عن توعية مرض انفلوانزا الطيور وكيفية الوقاية.



الدكتور عاطف عيسى مدير عام الطب البيطرى ببورسعيد



تحصين الماشية (2)



تحصين الماشية (3)