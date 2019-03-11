بوينج: لا حاجة لإرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة الإثيوبية

رويترز

قالت شركة بوينج اليوم الاثنين إن التحقيق فى تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال فى مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وهو 737 ماكس 8 وذلك استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن.

وقال متحدث باسم بوينج فى بيان أرسله إلى رويترز بالبريد الإلكترونى "السلامة هى أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".

وقررت سلطات تنظيم الطيران فى الصين اليوم الاثنين منع قرابة 100 طائرة بوينج من طراز 737 ماكس 8 تشغلها شركات طيران صينية من التحليق أى أكثر من ربع الأسطول العالمى من هذه الطائرات وذلك بعد تحطم الطائرة الإثيوبية أمس الأحد.